Antiquarium: variazioni orario il 18 e 20 giugno

Mercoledì, giorno in cui abitualmente viene effettuata la chiusura settimanale, il museo e l'area saranno, invece, aperti al pubblico in via straordinaria, in coincidenza dell'approdo in città della nave da crociera Marella Explorer, previsto proprio per il 20 giugno. PORTO TORRES - Il Polo museale della Sardegna ha comunicato al Comune di Porto Torres che lunedì 18 giugno l'Antiquarium Turritano e l'area archeologica di Turris Libisonis resteranno chiusi.Mercoledì, giorno in cui abitualmente viene effettuata la chiusura settimanale, il museo e l'area saranno, invece, aperti al pubblico in via straordinaria, in coincidenza dell'approdo in città della nave da crociera Marella Explorer, previsto proprio per il 20 giugno.