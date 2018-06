Condividi | alguer.it 23:22 Gli uffici delle Politiche Sociali stanno predisponendo gli atti per assumere gli impegni di spesa a favore dei soggetti tutelati dalla Legge 20 Porto Torres, Legge 20: primi impegni di spesa



PORTO TORRES - Gli uffici delle Politiche Sociali stanno predisponendo gli atti per assumere gli impegni di spesa a favore dei soggetti tutelati dalla Legge 20. La procedura è stata avviata per tutte quelle pratiche che hanno avuto risposta positiva da parte degli enti sanitari competenti.



