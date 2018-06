Condividi | Red 9:04 Successo per l´iniziativa organizzata da Primavera Sulcitana, a contorno del Rally Italia Sardegna. Grande folla per cinque giorni sul Lungomare Barcellona. Trionfo di sapori regionali, nazionali ed internazionali tra i quaranta stand vista mare. Ora, la “carovana del gusto” è in viaggio verso Olbia Boom per la Festa del gusto ad Alghero



ALGHERO - Successo per la tappa algherese della Festa del gusto, organizzata dall'associazione Primavera Sulcitana. Decine di migliaia di persone hanno letteralmente preso d'assalto l'area con i quaranta stand (sardi, nazionali ed internazionali), tra i quali hanno spiccato quelli provenienti dalla Grecia, dalla Spagna, dall'Argentina e dal Brasile, tutti immersi nei gusti di cibi unici e preparati al momento.



Da mercoledì a domenica, le ramblas algheresi hanno fatto da cornice al Rally Italia Sardegna, settima tappa del World racing championship. Motori e sapori vincenti, insomma. «Lo street food ha conquistato anche Alghero, siamo felici e non vediamo l'ora di tornare in questa città - dichiara Ivan Scarpa, addetto alla comunicazione di Primavera Sulcitana - ringraziamo l'Aci Sassari, con il presidente Giulio Pes e tutti i componenti del Consiglio, e il Comune, con il sindaco e tutti gli assessori, per averci ospitato. C'è stata un'ottima collaborazione tra i due eventi, speriamo di poterlo replicare anche nel 2019. Dal 14 al 17 giugno saremo a Olbia, poi a seguire a Cagliari e Tortolì».



Pieno apprezzamento arriva anche da Marco Pala, consulente di Aci: «Manifestazione riuscitissima, ormai tutti i piloti si sentono a casa ad Alghero, e ancora di più lo sono stati grazie ai tanti cibi provenienti da tutto il mondo. Sono rimasti soddisfatti anche gli operatori locali, confermo la volontà di replicare nel 2019 insieme alla Festa del gusto». Commenti