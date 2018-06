Condividi | A.S. 11:00 Scoppia l´estate ad Alghero ma il tempo rimane incerto con temperature sotto la media stagionale. Spiagge comunque affollate a Maria Pia, le Bombarde e Lazzaretto. Temporali in arrivo per la giornata di mercoledì Folle estate ad Alghero, mercoledì pioggia



ALGHERO - Meteo incerto ad Alghero. Scoppia l'estate in Riviera del Corallo ma il tempo rimane bizzarro: temperature sotto la media stagionale e pioggia all'orizzonte. Temporali previsti per tutta la giornata di mercoledì. Spiagge comunque affollate a Maria Pia, le Bombarde e soprattutto al Lazzaretto e Mugoni, nella splendida cornice di Porto Conte. Intanto le previsione dei meteorologi a lunga scadenza lasciano intendere che saranno un luglio e agosto molto caldi.