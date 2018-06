Condividi | A.S. 13:29 Il baritono di Alghero candidato alle elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle annuncia sui social il suo addio ai Pentastellati: ringrazio tutti gli attivisti che mi hanno aiutato e supportato, auguro a tutti voi splendidi traguardi politici. So che la stima personale rimarrà immutata. Io scendo qui» Balzani deluso lascia i 5 Stelle



ALGHERO - «La posizione del nostro governo riguardo la gestione dell'emergenza profughi mi trova in netta opposizione. Non solo, rilevo anche che il M5S si stia facendo mettere nell'angolo dalla Lega. Ora io rispetto gli elettori della Lega e i loro rappresentanti. Ma io non ho niente da condividere politicamente con loro. Son stato candidato con il M5S e i temi e le proposte da me portati avanti erano e sono in netto contrasto con quelli della Lega».



Sono le parole di Domenico Balzani (nella foto), il baritono di Alghero candidato con i Pentastellati alle scorse elezioni politiche. «Il m5s ha deciso di fare un governo con la Lega e in pochi giorni si sta verificando ciò che temevo. Nonstante il 32% di voti rispetto al 17% della Lega, il M5S si trova in posizione egualitaria come rapporto di forze espressa da Ministri e incarichi».



«Anzi chi detta l'Agenda del Governo è la Lega. E sono convinto che lo spostamento in tal senso continuerà in modo evidente. Ritengo che questo sia un grave errore. Non è questo che volevo quando mi sono candidato. Pertanto - conclude Domenico Balzani - ringrazio tutti gli attivisti del movimento che mi hanno aiutato e supportato, ringrazio tutti I portavoce, auguro a tutti voi splendidi traguardi politici. So che la stima personale rimarrà immutata. Io scendo qui». Commenti ALGHERO - «La posizione del nostro governo riguardo la gestione dell'emergenza profughi mi trova in netta opposizione. Non solo, rilevo anche che il M5S si stia facendo mettere nell'angolo dalla Lega. Ora io rispetto gli elettori della Lega e i loro rappresentanti. Ma io non ho niente da condividere politicamente con loro. Son stato candidato con il M5S e i temi e le proposte da me portati avanti erano e sono in netto contrasto con quelli della Lega».Sono le parole di Domenico Balzani (), il baritono di Alghero candidato con i Pentastellati alle scorse elezioni politiche. «Il m5s ha deciso di fare un governo con la Lega e in pochi giorni si sta verificando ciò che temevo. Nonstante il 32% di voti rispetto al 17% della Lega, il M5S si trova in posizione egualitaria come rapporto di forze espressa da Ministri e incarichi».«Anzi chi detta l'Agenda del Governo è la Lega. E sono convinto che lo spostamento in tal senso continuerà in modo evidente. Ritengo che questo sia un grave errore. Non è questo che volevo quando mi sono candidato. Pertanto - conclude Domenico Balzani - ringrazio tutti gli attivisti del movimento che mi hanno aiutato e supportato, ringrazio tutti I portavoce, auguro a tutti voi splendidi traguardi politici. So che la stima personale rimarrà immutata. Io scendo qui».