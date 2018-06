Condividi | Red 12:39 Sottoscritti ieri, a Porta Terra, gli atti costitutivi dei Ccn de La Pietraia e di Sant’Agostino. I nuovi presidenti ed i soci, ne hanno ufficializzato la nascita davanti al sindaco Mario Bruno, all’assessore comunale alle Attività produttive Ornella Piras ed al segretario generale del Comune Luca Canessa Nuovi Centri commerciali naturali ad Alghero



ALGHERO - Sottoscritti ieri, a Porta Terra, gli atti costitutivi dei Centri commerciali naturali de La Pietraia e di Sant’Agostino, ad Alghero. I nuovi presidenti ed i soci, ne hanno ufficializzato la nascita davanti al sindaco Mario Bruno, all’assessore comunale alle Attività produttive Ornella Piras ed al segretario generale del Comune Luca Canessa.



Valorizzare, riqualificare e promuovere il commercio e le altre attività imprenditoriali con particolare riferimento al rilancio economico-sociale del quartiere: la nuova forma associativa consente alle piccole attività commerciali, artigianali e di servizi di crescere attraverso una lunga serie di opportunità che si prospettano. Dalla realizzazione di eventi, fiere e manifestazioni finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle imprese associate, alle iniziative di collaborazione con il sistema bancario, con enti pubblici e privati, alla partecipare a bandi di finanziamento per il più agevole perseguimento degli scopi degli associati.



E poi: promuovere, realizzare o partecipare a progetti di arredo urbano, di viabilità, interpretando un ruolo fondamentale per il presidio delle comunità allo scopo di contrastare la forza della grande distribuzione e delle vendite on-line. “Pronti a collaborare – hanno detto ieri (lunedì) Bruno e Piras – convinti che questa sia la strada giusta per una sinergia che concorre alla crescita economica attraverso attività di socializzazione e di aggregazione”.



Costituiti, all’atto della firma, i Consigli direttivi. Nominati anche i presidenti dei due Centri commerciali naturali. Il Ccn de La Pietraia è presieduto da Giulio Giachin, mentre il Consiglio direttivo è composto da Anna Maria Meloni, Daniele Cossu, Daniele Testoni, Ramona Piga e Sebastiano Filippo China. Il Ccn di Sant’Agostino è presieduto da Nichy Gesu, con il Direttivo composto da Alessandra Puledda, Stefano Catogno, Vincenzo Arru, Alfonso Sanna e Davide Salvago.



