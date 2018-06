Condividi | Red 14:56 “Pizzicaluna a l´Alguer. Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero e il Piccolo principe vissuto dai bambini” è il titolo del nuovo libro dello scrittore algherese, che verrà presentato venerdì, nell´Auditorium comunale di Olmedo Antoine de Saint-Exupéry secondo Massimiliano Fois



OLMEDO - Venerdì 15 giugno, alle 18.30, nell'Auditorium comunale di Olmedo, lo scrittore Massimiliano Fois presenterà la sua ultima pubblicazione dal titolo “Pizzicaluna a l'Alguer. Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero e il Piccolo principe vissuto dai bambini” edita dalla casa editrice Nemapress con il patrocinio del Parco di Porto Conte di Alghero e del Comune di Olmedo. Alla presentazione, interverranno l'autore, l'editore Neria de Giovanni ed i bambini della Scuola Primaria di Olmedo, che leggeranno alcuni testi publicati nel libro, scritti durante il progetto didattico “Extraterrestre portami via”, tenuto dallo stesso Fois negli ultimi quattro mesi.



Lo scrittore algherese, che per primo raccontò la storia completa della permanenza di Saint-Exupéry ad Alghero nel libro del 2008 “Un'altra Alghero”, scritto con Raffaele Sari Bozzolo, negli anni ha continuato le ricerche sulla permanenza dello scrittore francese ad Alghero dal maggio 1944 al luglio dello stesso anno, nelle Forze aeree alleate americane di stanza nella base militare di Fertilia. Autore di capolavori come “Il Piccolo principe”, il libro più letto nella storia della letteratura dopo la Bibbia ed il Corano, in città visse gli ultimi significativi mesi della sua vita, festeggiando anche il suo ultimo compleanno.



Qui, l'aviatore scrisse gran parte del suo ultimo romanzo “La cittadella” ed il testo “Lettera a un americano”. Durante la sua permanenza nell’aeroporto di Alghero, John Phillips, fotografo della celebre rivista americana “Life”, produsse anche un servizio fotografico sullo scrittore, che immortalò gli ultimi momenti della sua vita. Questi scatti sono famosi in tutto il mondo ed utilizzati in ogni sua commemorazione. Sant-Exupéry scomparì per sempre dai cieli della Francia il 31 luglio 1944, dopo essere decollato da Borgo, in Corsica.



Nella foto: Massimiliano Fois Commenti OLMEDO - Venerdì 15 giugno, alle 18.30, nell'Auditorium comunale di Olmedo, lo scrittore Massimiliano Fois presenterà la sua ultima pubblicazione dal titolo “Pizzicaluna a l'Alguer. Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero e il Piccolo principe vissuto dai bambini” edita dalla casa editrice Nemapress con il patrocinio del Parco di Porto Conte di Alghero e del Comune di Olmedo. Alla presentazione, interverranno l'autore, l'editore Neria de Giovanni ed i bambini della Scuola Primaria di Olmedo, che leggeranno alcuni testi publicati nel libro, scritti durante il progetto didattico “Extraterrestre portami via”, tenuto dallo stesso Fois negli ultimi quattro mesi.Lo scrittore algherese, che per primo raccontò la storia completa della permanenza di Saint-Exupéry ad Alghero nel libro del 2008 “Un'altra Alghero”, scritto con Raffaele Sari Bozzolo, negli anni ha continuato le ricerche sulla permanenza dello scrittore francese ad Alghero dal maggio 1944 al luglio dello stesso anno, nelle Forze aeree alleate americane di stanza nella base militare di Fertilia. Autore di capolavori come “Il Piccolo principe”, il libro più letto nella storia della letteratura dopo la Bibbia ed il Corano, in città visse gli ultimi significativi mesi della sua vita, festeggiando anche il suo ultimo compleanno.Qui, l'aviatore scrisse gran parte del suo ultimo romanzo “La cittadella” ed il testo “Lettera a un americano”. Durante la sua permanenza nell’aeroporto di Alghero, John Phillips, fotografo della celebre rivista americana “Life”, produsse anche un servizio fotografico sullo scrittore, che immortalò gli ultimi momenti della sua vita. Questi scatti sono famosi in tutto il mondo ed utilizzati in ogni sua commemorazione. Sant-Exupéry scomparì per sempre dai cieli della Francia il 31 luglio 1944, dopo essere decollato da Borgo, in Corsica.Nella foto: Massimiliano Fois