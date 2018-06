Condividi | Red 19:21 Si svolgerà domani, nelle sale del T Hotel, organizzata dall´Assessorato regionale dell’Industria. I lavori inizieranno alle 10 e si concluderanno alle 15, con l’intervento del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru Mercoledì a Cagliari la Giornata della semplificazione



CAGLIARI - Si svolgerà domani, mercoledì 13 giugno, al T Hotel di Cagliari, la “Giornata della semplificazione”, organizzata dall'Assessorato regionale dell’Industria. I lavori inizieranno alle 10 e si concluderanno alle 15, con l’intervento del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru.



L’apertura della Giornata vedrà gli interventi degli assessori regionali dell’Industria, degli Affari generali, personale e riforma della Regione e dell'Urbanistica Maria Grazia Piras, Filippo Spanu e Cristiano Erriu. Saranno tre i tavoli tematici sui quali si confronteranno rappresentanti delle associazioni di categoria, tecnici ed esperti, in vista della definizione della Legge di Semplificazione 2018: Gestione del territorio (ambiente, territorio ed urbanistica), Welfare (lavoro, sanità e politiche sociali) ed Attività produttive (agricoltura, commercio, industria, energia e turismo).



In questi mesi, sul sito internet SardegnaPartecipa, cittadini ed imprenditori hanno già avuto modo di partecipare al sondaggio “Sardegna più semplice”, per fornire suggerimenti e segnalare le norme che possono essere semplificate.



Nella foto: l'assessore regionale Maria Grazia Piras Commenti CAGLIARI - Si svolgerà domani, mercoledì 13 giugno, al T Hotel di Cagliari, la “Giornata della semplificazione”, organizzata dall'Assessorato regionale dell’Industria. I lavori inizieranno alle 10 e si concluderanno alle 15, con l’intervento del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru.L’apertura della Giornata vedrà gli interventi degli assessori regionali dell’Industria, degli Affari generali, personale e riforma della Regione e dell'Urbanistica Maria Grazia Piras, Filippo Spanu e Cristiano Erriu. Saranno tre i tavoli tematici sui quali si confronteranno rappresentanti delle associazioni di categoria, tecnici ed esperti, in vista della definizione della Legge di Semplificazione 2018: Gestione del territorio (ambiente, territorio ed urbanistica), Welfare (lavoro, sanità e politiche sociali) ed Attività produttive (agricoltura, commercio, industria, energia e turismo).In questi mesi, sul sito internet SardegnaPartecipa, cittadini ed imprenditori hanno già avuto modo di partecipare al sondaggio “Sardegna più semplice”, per fornire suggerimenti e segnalare le norme che possono essere semplificate.Nella foto: l'assessore regionale Maria Grazia Piras