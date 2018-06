Condividi | Red 17:18 Prosegue il controllo del territorio ed il contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di finanza di Cagliari. Sequestrati 62,3grammi di hashish, 23,6grammi di marijuana, 0,5grammi di cocaina e dodici spinelli. Una persona è stata arrestata, mentre trenta sono stati segnalati alla locale Prefettura Operazioni anti-spaccio a Cagliari



CAGLIARI - In occasione di una manifestazione pubblica di intrattenimento in città, le Fiamme gialle di Cagliari hanno predisposto uno specifico servizio di controllo delle persone accorse per partecipare all’evento, che ha consentito di intercettare venticinque persone, di età compresa tra i diciotto ed i trent'anni, in possesso di diversificati quantitativi di sostanze stupefacenti: complessivamente, 15grammi di marijuana, 26grammi di hashish, 0,3grammi di cocaina e nove spinelli. Nel prosieguo dei controlli operati nella zona, le unità cinofile hanno trovato, sul terreno e tra i cespugli circostanti, 7,3grammi di marijuana, 6,3grammi di hashish e due spinelli. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.



Le attività hanno portato ad operare a Capoterra, dove è stato individuato un 25enne, già noto alle Forze dell'ordine, che, sottoposto a controllo, è stato arrestato per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Questo servizio si inserisce nella pià ampia cornice di controlli a contrasto della diffusione e spaccio di sostanze stupefacenti predisposti quotidianamente dal Comando provinciale della Guardia di finanza, che, solo negli ultimi giorni, ha portato a numerosi interventi.



A Pula, i finanzieri hanno sequestrato 2,6grammi di hashish ed uno spinello abbandonati in un parco pubblico. Nel capoluogo regionale, in diversi controlli effettuati in pià zone (porto, aeroporto, Sant’Elia e Sant’Avendrace), i finanzieri hanno sequestrato, complessivamente, 0,2grammi di cocaina, 1,3grammi di marijuana, 27,4grammi di hashish ed uno spinello, segnalando alla locale Prefettura 5 persone di età compresa tra i ventuno ed i quarantasei anni. CAGLIARI - In occasione di una manifestazione pubblica di intrattenimento in città, le Fiamme gialle di Cagliari hanno predisposto uno specifico servizio di controllo delle persone accorse per partecipare all’evento, che ha consentito di intercettare venticinque persone, di età compresa tra i diciotto ed i trent'anni, in possesso di diversificati quantitativi di sostanze stupefacenti: complessivamente, 15grammi di marijuana, 26grammi di hashish, 0,3grammi di cocaina e nove spinelli. Nel prosieguo dei controlli operati nella zona, le unità cinofile hanno trovato, sul terreno e tra i cespugli circostanti, 7,3grammi di marijuana, 6,3grammi di hashish e due spinelli. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.Le attività hanno portato ad operare a Capoterra, dove è stato individuato un 25enne, già noto alle Forze dell'ordine, che, sottoposto a controllo, è stato arrestato per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Questo servizio si inserisce nella pià ampia cornice di controlli a contrasto della diffusione e spaccio di sostanze stupefacenti predisposti quotidianamente dal Comando provinciale della Guardia di finanza, che, solo negli ultimi giorni, ha portato a numerosi interventi.A Pula, i finanzieri hanno sequestrato 2,6grammi di hashish ed uno spinello abbandonati in un parco pubblico. Nel capoluogo regionale, in diversi controlli effettuati in pià zone (porto, aeroporto, Sant’Elia e Sant’Avendrace), i finanzieri hanno sequestrato, complessivamente, 0,2grammi di cocaina, 1,3grammi di marijuana, 27,4grammi di hashish ed uno spinello, segnalando alla locale Prefettura 5 persone di età compresa tra i ventuno ed i quarantasei anni.