L´algherese, campionessa europea ed italiana in carica, alla terza partecipazione iridata, punta alla medaglia nel Campionato del mondo della Wukf, in programma a Dundee, in Scozia Karate: Cecilia Gobbino ai Mondiali



ALGHERO - Questa settimana, la cittadina scozzese di Dundee ospita il Campionato del mondo di karate della Wukf. L'algherese Cecilia Gobbino avrà le selezioni di qualificazione da giovedì 14 a sabato 16 giugno e, se riuscirà a qualificarsi, disputerà le semifinali e le finali domenica 17.



Cecilia, che è campionessa europea ed italiana in carica, è alla sua terza partecipazione ai Mondiali, dopo quelle a Hokkaido (Giappone) ed a Dublino (Irlanda). Nelle due precedenti partecipazioni, l'atleta algherese è sempre salita sul podio, conquistando entrambe le volte la medaglia di bronzo.



Ora è maturata fisicamente e tecnicamente e spera in un risultato ancora migliore. L'obiettivo quindi, è una medaglia iridata ancora più preziosa.



