San Giovanni: valori dell´acqua a norma



Abbanoa ha trasmesso i risultati delle analisi effettuate sull’acqua distribuita a San Giovanni al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione “Sian” di Sassari che, tramite le proprie verifiche, potrà consentire al Comune di procedere alla revoca dell’ordinanza di non potabilità. Ora, quindi, la parola passa all'Amministrazione comunale. Commenti SASSARI - I risultati dei campionamenti effettuati nella rete idrica della zona di San Giovanni [LEGGI] , a Sassari, confermano il rientro a norma di tutti i parametri. L’hanno certificato le analisi effettuate dai laboratori Abbanoa sui campioni d’acqua prelevati in Via Baldinca, punto rappresentativo di tutta la rete della zona.Controllando l'intera filiera del processo con il proprio laboratorio analisi, l’azienda verifica la qualità della materia prima, dello stato della potabilizzazione e delle proprietà chimiche e batteriologiche del prodotto in distribuzione per garantire la massima sicurezza. Infatti, con circa 12mila prelievi di campioni annui (per determinare 315mila parametri chimici e batteriologici), Abbanoa garantisce la qualità dell’acqua erogata.Abbanoa ha trasmesso i risultati delle analisi effettuate sull’acqua distribuita a San Giovanni al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione “Sian” di Sassari che, tramite le proprie verifiche, potrà consentire al Comune di procedere alla revoca dell’ordinanza di non potabilità. Ora, quindi, la parola passa all'Amministrazione comunale.