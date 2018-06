Condividi | M.P. 22:15 Le dichiarazioni dell’esponente dei 5 Stelle in merito al riconoscimento delle famiglie composte da genitori omosessuali, non piace al gruppo Lega Salvini di Porto Torres coordinato a livello provinciale da Giovanni Nurra Noi con Salvini: «Bigella dimentica il patto Lega-M5s»



PORTO TORRES - «Ci risiamo, l’amministrazione pentastellata per bocca del presidente del consiglio comunale Gavino Bigella si cimenta in una nuova "battaglia": «le famiglie arcobaleno siano una realtà anche qui». Le dichiarazioni dell’esponente dei 5 Stelle in merito al riconoscimento delle famiglie composte da genitori omosessuali, non piace al gruppo Lega Salvini di Porto Torres coordinato a livello provinciale da Giovanni Nurra.



«Fermo restando il rispetto per le convinzioni dei singoli, - puntualizza - chiediamo al presidente Bigella di occuparsi piuttosto, delle annose problematiche che affliggono la città, disoccupazione ai massimi storici, degrado ambientale, famiglie in stato di emergenza abitativa e di disagio economico, strade urbane in uno stato a dir poco pietoso». Il coordinatore provinciale ricorda che lo stesso «Bigella ricopre l'incarico di amministratore pubblico e che determinate esternazioni sui social nei confronti del ministro degli Interni Matteo Salvini sono piuttosto esecrabili. Infine gli ricordiamo che l'attuale Governo è composto da appartenenti alla Lega ed al M5s nel caso in cui se lo fosse scordato».