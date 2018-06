video Condividi | A.B. 8:50 E´ uscito venerdì il videoclip della nuova canzone scritta da Gabriele Oggiano e Gino Marielli, che il cantante di Alghero propone con la partecipazione di Nicola Nite e che fa parte del cd “Via da qui”. L'artista si racconta al microfono di Alguer.it Il resoconto clip di Dave Ruda



ALGHERO - E' uscito venerdì il videoclip di “Resoconto”, la nuova canzone scritta da Gabriele Oggiano e Gino Marielli, che il cantante algherese Dave Ruda propone con la partecipazione di Nicola Nite, voce dei Tazenda, e che fa parte del cd “Via da qui”, edito dalla Rusty records. Il cd contiene otto brani, compresa la cover de “L'immensità”, cantata in coppia con Don Backy.



Il video vede come protagonisti Cristina Masala e Simone Sechi, mentre la regia è curata, come sempre, da Gianpaolo Stangoni. Intanto, Dave, che ha raggiunto il grande pubblico televisivo anche partecipando al talent della Rai “The Voice”, proseguirà anche la sua attività live.



Nello scorso settimana, ha cantato a Villanova Monteleone, sabato 23 giugno sarà a Bonorva, domenica 1 luglio a Masullas e domenica 21 agosto ad Atzara. Altre date sono in corso di programmazione.



Nella foto: Dave Ruda Commenti ALGHERO - E' uscito venerdì il videoclip di “Resoconto”, la nuova canzone scritta da Gabriele Oggiano e Gino Marielli, che il cantante algherese Dave Ruda propone con la partecipazione di Nicola Nite, voce dei Tazenda, e che fa parte del cd “Via da qui”, edito dalla Rusty records. Il cd contiene otto brani, compresa la cover de “L'immensità”, cantata in coppia con Don Backy.Il video vede come protagonisti Cristina Masala e Simone Sechi, mentre la regia è curata, come sempre, da Gianpaolo Stangoni. Intanto, Dave, che ha raggiunto il grande pubblico televisivo anche partecipando al talent della Rai “The Voice”, proseguirà anche la sua attività live.Nello scorso settimana, ha cantato a Villanova Monteleone, sabato 23 giugno sarà a Bonorva, domenica 1 luglio a Masullas e domenica 21 agosto ad Atzara. Altre date sono in corso di programmazione.Nella foto: Dave Ruda • Guarda e condividi il video su Alguer.tv