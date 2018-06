Condividi | Red 7:06 Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della società Babcok Mcs Italia contro l´aggiudicazione della gara per il servizio di elisoccorso della Sardegna. La Babcok, arrivata seconda dopo Air Green, contestava l´assegnazione dei punteggi Elisoccorso: Tar respinge il ricorso



CAGLIARI - Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della società Babcok Mcs Italia contro l'aggiudicazione della gara per il servizio di elisoccorso della Sardegna. La Babcok, arrivata seconda dopo Air Green, contestava l'assegnazione dei punteggi.



«I giudici hanno riconosciuto la bontà delle procedure seguite. Ora - commentano soddisfatti l'assessore regionale della Sanità Luigi Arru ed il direttore generale dell'Areus Giorgio Lenzotti - possiamo andare avanti senza indugi e partire il 1 luglio con il nuovo e moderno servizio».



Nella foto: l'assessore regionale Luigi Arru Commenti CAGLIARI - Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della società Babcok Mcs Italia contro l'aggiudicazione della gara per il servizio di elisoccorso della Sardegna. La Babcok, arrivata seconda dopo Air Green, contestava l'assegnazione dei punteggi.«I giudici hanno riconosciuto la bontà delle procedure seguite. Ora - commentano soddisfatti l'assessore regionale della Sanità Luigi Arru ed il direttore generale dell'Areus Giorgio Lenzotti - possiamo andare avanti senza indugi e partire il 1 luglio con il nuovo e moderno servizio».Nella foto: l'assessore regionale Luigi Arru