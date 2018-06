Condividi | Red 8:11 Il Dipartimento di Agraria dell´Università degli studi di Sassari organizza giovedì mattina l´incontro inaugurale del progetto di trasferimento tecnologico “Innoquinoa-Valorizzazione e messa a punto della coltivazione della Quinoa per la creazione di prodotti tradizionali da forno innovativi con e senza glutine” Quinoa in Sardegna, dal campo alla tavola



SASSARI – Il Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi di Sassari organizza per giovedì 14 giugno l'incontro inaugurale del progetto “Innoquinoa-Valorizzazione e messa a punto della coltivazione della Quinoa per la creazione di prodotti tradizionali da forno innovativi con e senza glutine”. Il progetto collaborativo è promosso e finanziato da Sardegna ricerche e vede coinvolte al momento dodici imprese. L’incontro si svolgerà nella sede dell'Azienda sperimentale del Dipartimento, ad Ottava, con inizio alle 10.30. Il progetto parte dalla specifica esigenza delle aziende agrarie isolane di trovare colture alternative, che consentano di diversificare l'offerta rispetto a quella tradizionale. Le colture ricercate devono poter essere coltivate utilizzando lo stesso parco macchine usato per i cereali e garantire una migliore remunerazione.



Negli ultimi anni, infatti, le quotazioni di mercato dei cereali, primo fra tutti il frumento, hanno raggiunto livelli estremamente bassi, tanto che i prezzi non riescono quasi a coprire i costi di produzione, rendendo estremamente incerto il futuro della cerealicoltura in Sardegna. Invece, per la Quinoa (Chenopodium quinoa), la remunerazione per i produttori peruviani è passata da 300 a 2700dollari a tonnellata in dieci anni. Anche in Italia, la richiesta di questo “pseudo cereale” di alto contenuto proteico, ma soprattutto privo di glutine, è in costante crescita. L'obiettivo generale del progetto è pertanto la messa a punto delle tecniche di processo dell'intera catena produttiva della Quinoa per ottenere prodotti da forno innovativi. L'obiettivo sarà conseguito attraverso queste attività di progetto: valutazione dell’adattabilità della Quinoa in differenti aree della Sardegna ed ottimizzazione delle pratiche agronomiche da adottare; formulazione di prodotti da forno (pane e dolci) con farina di Quinoa ed ottimizzazione del processo produttivo; Promozione sui mercati dei prodotti da forno innovativi, disseminazione dei risultati e trasferimento delle conoscenze acquisite alle aziende della Sardegna.



All'incontro di giovedì, aperto al pubblico, saranno presenti il responsabile scientifico del progetto Costantino Fadda, gli esperti che collaborano alle attività, i referenti di Sardegna Ricerche ed i rappresentanti delle dodici imprese (agricole, di trasformazione, ristorazione e commercio) già coinvolte nel cluster, che avranno modo di presentarsi e di portare il loro contributo alla discussione. InnoQuinoa è uno dei trentacinque progetti cluster promossi da Sardegna ricerche e finanziati grazie al Por Fesr Sardegna 2014-2020. I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici con l’attiva collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese del settore o di settori affini, per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori. Come per tutti i progetti cluster, anche in questo caso vale il principio della “porta aperta”: tutte le imprese interessate a partecipare possono chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.



