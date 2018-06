Condividi | A.S. 13:00 Attimi di terrore a bordo del treno in servizio da Sassari ad Alghero nella serata di martedì. Lanci di sassi al passaggio del treno in prossimità della stazione di Olmedo. Indagini delle forze dell´ordine. Danni al treno Stadler Sassaiola ad Olmedo sul treno per Alghero



ALGHERO -Attimi di terrore nella serata di martedì sul treno Stadler in servizio da Sassari ad Alghero. Intorno alle 19.30 nei pressi della stazione ferroviaria di Olmedo, il mezzo è stato preso a sassate da ignoti che, nascosti tra le campagne che costeggiano i binari, hanno seminato il panico tra i passeggeri. Il treno, nonostante i danni riportati, ha proseguito la corsa fino alla stazione della Pietraia, per poi fare rientro nell'officina di Sassari per gli interventi di riparazione. Immediata la denuncia alle forza dell'ordine che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai balordi, la cui azione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Commenti ALGHERO -Attimi di terrore nella serata di martedì sul treno Stadler in servizio da Sassari ad Alghero. Intorno alle 19.30 nei pressi della stazione ferroviaria di Olmedo, il mezzo è stato preso a sassate da ignoti che, nascosti tra le campagne che costeggiano i binari, hanno seminato il panico tra i passeggeri. Il treno, nonostante i danni riportati, ha proseguito la corsa fino alla stazione della Pietraia, per poi fare rientro nell'officina di Sassari per gli interventi di riparazione. Immediata la denuncia alle forza dell'ordine che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai balordi, la cui azione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.