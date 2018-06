Condividi | Red 14:04 Si è tenuta ieri mattina, l´udienza preliminare per la rapina ad un portapizze di Alghero avvenuta nel settembre 2016. Tre gli imputati algheresi (due 24enni ed un 21enne), che si sono presentati davanti al giudice Gian Cosimo Mura Portapizze rapinato: ieri la prima udienza



ALGHERO – Si è tenuta ieri mattina (martedì), l'udienza preliminare per la rapina ad un portapizze di Alghero avvenuta nel settembre 2016. Tre gli imputati algheresi (due 24enni ed un 21enne), che si sono presentati davanti al giudice Gian Cosimo Mura.



I due 24enni, assistiti rispettivamente dagli avvocati Elias Vacca e Paola Dessì, hanno uno patteggiato una pena di un anno ed otto mesi (pena sospesa e danno risarcito), mentre l'altro ha chiesto il rito abbreviato. Il 21enne, difeso da Danilo Mattana, ha chiesto il rito abbreviato condizionato al risarcimento del danno (con rinvio a settembre).



I tre avevano telefonato ad una pizzeria ed avevano atteso il portapizze sotto i ponteggi di una palazzina tra Via Marconi e Via Sebastino Satta, colpendolo alle spalle e rubandogli il fondocassa [LEGGI] . Ieri, il via al processo.