A la vora de la mar: rassegna ad Alghero

ALGHERO - Sabato 16 giugno, alle 20.30, si terrà la rassegna di canto corale “A la vora de la mar”, curata dall'associazione Canora folklòrica Nova Alguer. Quest'anno, la rassegna arriva all'ottava edizione e sarà ospitata al Teatro Civico di Alghero.



I padroni di casa, diretti dal maestro Gian Christian Cherchi, proporranno un repertorio tradizionale algherese. Il coro Nova Alguer sarà accompagnato da due corali ospiti, entrambi provenienti dalla Catalogna: El Clavell ed il coro Som.



