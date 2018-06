Condividi | Red 14:37 La discoteca di Alghero nata nel 1980 alle porte della città, in località Angeli custodi, inaugura ufficialmente la stagione estiva 2018 sabato 16 giugno: quattro piste ed altrettanti generi musicali per tutti i gusti Inaugurazione ufficiale per il Ruscello



ALGHERO - Il Ruscello, la discoteca di Alghero nata nel 1980 alle porte della città, in località Angeli custodi, inaugura ufficialmente la stagione estiva 2018 sabato 16 giugno. Con quattro piste ed altrettanti generi musicali, la discoteca si propone di soddisfare tutte le età e le richieste del pubblico della notte.



Si comincia dal dopo cena, con il live di Mariano Melis nell’esclusivo Garden privé mentre, in contemporanea, nella sala “Crazy time”, il maestro di ballo Diego Nieddu animerà la serata con la salsa, la bachata e la kizomba. I più giovani entreranno in scena verso le 2, l’ora in cui si abbandonano i locali del lungomare per andare in discoteca. A quel punto, superata la selezione all’ingresso, ci si potrà immergere nella magia della notte e divertire scegliendo di ballare, nei quattro ambienti a disposizione, il reggaeton piuttosto che l’house, l'electro o la disco dance degli Anni Novanta con i mix dei migliori dee jay della provincia.



Il 38esimo anno della discoteca Il Ruscello ha un significato importante per Alghero, da sempre riconosciuta come la città della movida e del divertimento. Il mondo dell'intrattenimento notturno è, infatti, parte integrante dell'offerta turistica della Riviera del corallo, nonché tassello economico di notevole rilevanza per i posti di lavoro che genera.