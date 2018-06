Condividi | S.O. 19:05 Si terrà il 22 giugno l’Ordinazione presbiterale di Giuseppe Cacciotto, il giovane algherese ammesso agli ordini sacri nel 2014. Prima messa in programma la successiva domenica nella parrocchia di San Giovanni Bosco Cacciotto sacerdote a San Giovanni Bosco



ALGHERO - La città di Alghero e la Diocesi si preparano ad accogliere un nuovo sacerdote. Il Vescovo Mauro Maria Morfino, a distanza di un anno dall’ordinazione diaconale (16 Giugno 2017), ordinerà presbitero il diacono Giuseppe Cacciotto.



La funzione sarà celebrata venerdì 22 giugno alle ore 18.00 nella Chiesa Cattedrale dell’Immacolata Concezione. La sera precedente, giovedì 21 giugno alle ore 20.00, nella parocchia di San Giovanni Bosco si vivrà una veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione presbiterale.



Il nuovo presbitero algherese celebrerà la Prima Santa Messa nella giornata di domenica 24 Giugno, alle ore 18.00, nella parrocchia di San Giovanni Bosco in Alghero.



