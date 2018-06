Condividi | Red 20:06 I portavoce del Movimento 5 stelle nel Consiglio comunale di Alghero Graziano Porcu e Roberto Ferrara, intervengono sulla mancata partecipazione del Comune di Alghero al bando regionale “Energia sostenibile e qualità della vita” Città sostenibile: attacco 5 stelle



ALGHERO – «Ieri si è tenuto l’ennesimo convegno per affrontare il tema dello sviluppo sostenibile, non vogliamo sminuire l’importanza dell’evento, è giusto, anzi giustissimo sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche così importanti. Però poi, anzi prima, chi è a capo delle Istituzioni oltre a dare il buon esempio deve prodigarsi affinché le parole non siano vuote ma si concretizzino in fatti». Inizia così l'intervento dei portavoce del Movimento 5 stelle nel Consiglio comunale di Alghero Graziano Porcu e Roberto Ferrara sulla mancata partecipazione del Comune di Alghero al bando regionale “Energia sostenibile e qualità della vita”, all'indomani del Convegno nazionale organizzato dal Comune di Alghero nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 Asvis “Alghero coniuga territorio, arte, diritto, economia”



«L’ultimo esempio di un’Amministrazione vuota di contenuti concreti – sottolineano i pentastellati - è la mancata partecipazione a un bando regionale che realmente avrebbe portato finanziamenti e quindi lavoro in tema di sostenibilità ambientale e di green economy. “Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa”, questo è il titolo del bando regionale che finanzia progetti per 70milioni di euro ai Comuni sardi. Così a Bono andranno 2,3milioni, a Carbonia 1,8milioni a Dorgali 1, a Cagliari oltre 4, ma la lista è lunga, per un totale di cinquantadue Enti locali finanziati. Purtroppo, Alghero non risulta abbia neanche avanzato la richiesta di finanziamento. Il sindaco e l’Amministrazione comunale algherese sono evidentemente troppo impegnati in manifestazioni folkloristiche o a proporre Alghero un giorno come città della cultura e l’altro come città della creatività, tutti ovvi buchi nell’acqua che hanno causato solo sperpero di risorse e di tempo».



