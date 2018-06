Condividi | M.P. 21:09 L´assessorato alla Cultura invita le associazioni che hanno programmato singoli eventi o rassegne nel periodo estivo (luglio, agosto e settembre), e che hanno interesse ad apparire sul materiale informativo del Comune di Porto Torres Porto Torres, eventi estivi: invio programmi



PORTO TORRES - L'assessorato alla Cultura invita le associazioni che hanno programmato singoli eventi o rassegne nel periodo estivo (luglio, agosto e settembre), e che hanno interesse ad apparire sul materiale informativo del Comune di Porto Torres, a trasmettere tutte le informazioni al fine di procedere alla pubblicità sui canali comunicativi dell'ente, in modo da dare ampia diffusione alle manifestazioni che si svolgono in città.



Si richiede di indicare data, titolo dell'evento, ora e luogo di svolgimento, associazioni organizzatrici e una breve descrizione della manifestazione (massimo 300 battute). Il calendario degli appuntamenti di cultura, sport e spettacolo dovrà essere inviato entro mercoledì 20 giugno all'indirizzo cultura@comune.porto-torres.ss.it. PORTO TORRES - L'assessorato alla Cultura invita le associazioni che hanno programmato singoli eventi o rassegne nel periodo estivo (luglio, agosto e settembre), e che hanno interesse ad apparire sul materiale informativo del Comune di Porto Torres, a trasmettere tutte le informazioni al fine di procedere alla pubblicità sui canali comunicativi dell'ente, in modo da dare ampia diffusione alle manifestazioni che si svolgono in città.Si richiede di indicare data, titolo dell'evento, ora e luogo di svolgimento, associazioni organizzatrici e una breve descrizione della manifestazione (massimo 300 battute). Il calendario degli appuntamenti di cultura, sport e spettacolo dovrà essere inviato entro mercoledì 20 giugno all'indirizzo cultura@comune.porto-torres.ss.it.