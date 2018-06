Condividi | Mariangela Pala 22:33 Lo denuncia il consigliere comunale Davide Tellini destinatario di diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentano lo stato delle varie attrezzature ludiche e giochi Porto Torres: parchi tra degrado e giochi distrutti



PORTO TORRES - Altro che piccola oasi del divertimento per bambini. I parchi gioco di San Gavino e via Balai si presentano in cattivo stato di conservazione, «risultando in uno stato di degrado umiliante con varie buche e rigonfiamenti, con un piano di calpestio quindi incapace di fornire un valido e regolare piano di appoggio agli utilizzatori». Lo denuncia il consigliere comunale Davide Tellini destinatario di diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentano lo stato delle varie attrezzature ludiche e giochi: «giostre con pezzi o protezioni mancanti, altalene arrugginite con evidenti pericoli di sicurezza per i loro fruitori, - sottolinea - che poi sono i nostri bambini».



La situazione ha spinto il consigliere Tellini a presentare un’interrogazione al sindaco Sean Wheeler e al presidente del consiglio Gavino Bigella per conoscere «quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria intende adottare nell'area giochi» e se l’amministrazione intende porvi rimedio «con un progetto di ristrutturazione dell’area per eliminare tutte le fonti di degrado e di pericolo che mettono a rischio l'incolumità dei bimbi che lo frequentano». Il consigliere Tellini chiede altresì di predisporre un servizio di vigilanza negli spazi frequentati da bambini e famiglie al fine di contrastare eventuali episodi di vandalismo.



L'esponente del gruppo misto di minoranza chiede, inoltre, «di conoscere le determinazioni ed i provvedimenti che l'amministrazione intende porre in essere per procedere ad una nuova ripavimentazione e alla messa in sicurezza e manutenzione dei giochi, utilizzando materiali di buona qualità e idonei a tale specifico uso e per garantire una costante manutenzione e pulizia dei parchi e la relativa tempistica di intervento».