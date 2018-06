Condividi | Red 22:45 L´uomo, già noto alle Forze dell´ordine, è stato sorpreso dai Carabinieri della locale Sezione Radiomobile, mentre si stava allontanando da un negozio, dove aveva tentato un furto forzando la porta di ingresso Furto ad Olbia: 43enne in manette



OLBIA - Nel corso della notte, grazie alla telefonata al 112 da parte di un cittadino che ha avvisato la Centrale operativa del Reparto territoriale riferendo che qualcuno stava rubando in un negozio di Via Damiano Chiesa, ad Olbia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno raggiunto ed arrestato un 43enne, già noto alle Forze dell'ordine, sorpreso mentre, a bordo di una bicicletta, si stava allontanando dal negozio "Video reporter", dove aveva tentato un furto forzando la porta di ingresso. L'arresto è stato convalidato questa mattina (mercoledì), nel Tribunale di Tempio Pausania ed all'olbiese è stata data la misura degli arresti domiciliari.