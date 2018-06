Condividi | M.P. 22:52 Nel centro di Porto Torres è prevista la chiusura dell’erogazione domani dalle 10 alle 23 mentre a Serra Li Pozzi chiusura dalle 8 alle 20 Guasto acquedotto: Porto Torres senz´acqua



PORTO TORRES - L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato che domani, giovedì 14 giugno, dovrà eseguire un intervento urgente di riparazione lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo.



I lavori dell’Enas, che saranno eseguiti dalle 7 alle 19, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile per i centri interessati. Per far fronte a questa sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.



