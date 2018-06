Condividi | Red 9:32 Dopo un 2017 da primati per numero di iscritti e per importanti successi a livello agonistico ottenuti, il Direttivo dello Yca pone l’attenzione sul potenziamento dell´attività velica e didattica con maggiore attenzione alla formazione dei bambini fra i sei ed i diciassette anni, avvalendosi della collaborazione di qualificati istruttori abilitati dalla Federazione italiana vela Scuola vela: Yacht club Alghero in partenza



ALGHERO - Lo Yacht club Alghero organizza i tradizionali Corsi di vela estivi per l’avvicinamento alla disciplina, un'attività che svolge con successo fin dal 1964. Dopo un 2017 da primati per numero di iscritti e per importanti successi a livello agonistico ottenuti, il Direttivo dello Yca pone l’attenzione sul potenziamento dell'attività velica e didattica con maggiore attenzione alla formazione dei bambini fra i sei ed i diciassette anni, avvalendosi della collaborazione di qualificati istruttori abilitati dalla Federazione italiana vela.



Il primo ciclo di lezioni prenderà il via lunedì 18 giugno. Le lezioni si svolgono in aula per la parte teorica e, in mare, con utilizzo di barche scuola e barche specifiche per bambini più piccoli, per la parte pratica. I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Sono previsti dopo la prima fase di formazione, dei corsi di livello intermedio ed avanzato.



Per gli allievi dello Yca, il mare è visto come un campo di gioco dove far prevalere le proprie abilità ed esperienze maturate per vincere una regata, ma crescendo scopriranno che la vela non è solo uno sport, ma anche uno stile di vita in piena sintonia con l'ambiente che ci circonda, tutto questo divertendosi. Per le informazioni sulle lezioni e sulla attività agonistica del club si può contattare la segreteria dello Yacht club Alghero, telefonando ai numeri 079/952074 o 392/7953889, oppure inviando un'e-mail all'indirizzo web yachtclubalghero@tiscali.it.