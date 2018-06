Condividi | S.O. 9:37 Mezza provincia di Sassari senz´acqua dalle 10 del mattino fino alle 20 a causa di un intervento urgente alla condotta Egas che fornisce l´acqua ad Abbanoa. Ad Alghero attivo un servizio di autobotti in via De Gasperi e fianco Ospedale Marino Alghero senz´acqua fino alle 20: autobotti



ALGHERO - Sarà una giornata particolarmente calda quella odierna (giovedì) per mezza provincia di Sassari alle prese con la chiusura dell'erogazione idrica. Abbanoa è costretta alla sostensione dell'erogazione dalle ore 10 fino a fine lavori, prevista per le 20, per un intervento urgente alla condotta "Coghinas" gestita da Egas. L'interruzione interesserà i comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e l'intera città di Alghero. Previsto un servizio di autobotti per la città di Alghero su due postazioni: in via De Gasperi e fianco Ospedale Marino dalle ore 10.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Sarà una giornata particolarmente calda quella odierna (giovedì) per mezza provincia di Sassari alle prese con la chiusura dell'erogazione idrica. Abbanoa è costretta alla sostensione dell'erogazione dalle ore 10 fino a fine lavori, prevista per le 20, per un intervento urgente alla condotta "Coghinas" gestita da Egas. L'interruzione interesserà i comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e l'intera città di Alghero. Previsto un servizio di autobotti per la città di Alghero su due postazioni: in via De Gasperi e fianco Ospedale Marino dalle ore 10.Foto d'archivio