Vedrà la luce dal mese di luglio a dicembre 2018 il progetto pilota per l'introduzione di un'ulteriore attività nel mercato ittico per la prima vendita del pescato di Alghero, connessa e complementare a quelle già esistenti. La soddisfazione dell´assessora Ornella Piras Farmer market al primo pescato di Alghero



ALGHERO - L'assessora allo Sviluppo Economico del comune di Alghero, Ornella Piras (nella foto), non nasconde la soddisfazione, anche perchè quello con la categoria, è stato dal primo momento un legame voluto con forza a tutti i costi. Parla così di «un'iniziativa importante che rientra nel più ampio impegno dell'assessorato e dell'amministrazione teso a valorizzare e rilanciare il ruolo centrale della piccola pesca algherese. Vanno in questa direzione anche i fondi reperiti per l'efficientamento energetico del mercato portuale e per infrastrutturare i moli destinati ai pescatori».



Vedrà la luce dal mese di luglio a dicembre 2018 il progetto pilota per l’introduzione di un’ulteriore attività nel mercato ittico per la prima vendita del pescato, connessa e complementare a quelle già esistenti, che possa rilanciare e valorizzare ulteriormente l’attività degli operatori e i loro prodotti derivanti dall'attività di pesca. Il progetto è volto a promuovere la filiera corta e la vendita diretta in collaborazione con le Associazioni di categoria dei produttori agricoli e gli operatori del mercato ittico dell'area portuale e tende a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la divulgazione della cucina di mare sardo-algherese, attraverso la trasformazione e somministrazione non assistita del prodotto proveniente dall’attività di pesca, in rapporto di complementarietà con altri prodotti a chilometro zero del territorio.



