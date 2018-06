Condividi | Red 13:52 L’associazione di promozione sociale nata dall’unione di diverse figure professionali, che ha a cuore la famiglia a 360gradi, si presenterà sabato pomeriggio, a Lo Quarter, ad Alghero, “Città della famiglia”, ed invita tutti a partecipare a questo primo appuntamento Famigliando sbarca ad Alghero



ALGHERO - In una città che si presenta sempre più aperta ed attenta ai bisogni di chi la vive, Famigliando è pronta a partire. Un’associazione di promozione sociale nata dall’unione di diverse figure professionali (animatore sociale, assistente sociale, avvocato, educatrice professionale, ostetrica, psicologa e psicoterapeuta), che ha a cuore la famiglia a 360gradi.



Si impegna a promuovere e sostenere le potenzialità del mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta e della genitorialità, attraverso progetti, servizi ed attività di socializzazione, educazione, formazione, consulenza e sostegno psicologico. Famigliando sogna in grande: il desiderio è quello di costruire una rete fatta di persone ed enti che collaborino per promuovere e realizzare iniziative a sostegno della famiglia.



L'Associazione ha come obiettivi: creare momenti e luoghi di condivisione e socializzazione tra le famiglie del territorio; permettere alle famiglie di riunirsi per confrontarsi tra di loro e con diversi professionisti su temi e problematiche inerenti la genitorialità e la vita di coppia; promuovere e realizzare iniziative formative, culturali, scientifiche, didattiche, sportive ed artistiche a favore della famiglia o dei suoi singoli componenti. Famigliando si presenterà sabato 16 giugno, alle 17.30, a "Lo Quarter", ad Alghero, "Città della famiglia", ed invita tutti a partecipare a questo primo appuntamento