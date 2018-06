Condividi | Red 14:06 Si terrà domani e sabato il Convegno ecclesiale della Diocesi di Alghero-Bosa intitolato “Farsi discepoli in comunità missionarie… come io ho fatto a voi (Gv 13,15)”, in programma nella Parrocchia di San Giovanni Bosco Convegno ecclesiale diocesano ad Alghero



ALGHERO - Si terrà ad Alghero, domani, venerdì 15, e sabato 16 giugno, il Convegno ecclesiale della Diocesi di Alghero-Bosa intitolato “Farsi discepoli in comunità missionarie… come io ho fatto a voi (Gv 13,15)”, in programma nella Parrocchia di San Giovanni Bosco. I relatori saranno monsignor Valentino Bulgarelli e don Jourdan Pinheiro, scelti dal vescovo Mauro Maria Morfino, ed aiuteranno a sviluppare la tematica cercando di alimentare il confronto tra le varie realtà diocesane presenti che avranno modo di dialogare nei sottogruppi del sabato mattina. Il Convegno inizierà domani, alle 15, e riprenderà sabato mattina, per concludersi alle 18, con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo Morfino. Il programma completo e tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet della Diocesi Alghero-Bosa.



Monsignor Bulgarelli è un presbitero dell'Arcidiocesi di Bologna. Ha studiato Teologia biblica all’Angelicum e Catechetica e pastorale giovanile all’Università Pontificia salesiana. Ha lavorato per vent’anni come responsabile dell’Ufficio Catechistico sia diocesano, sia regionale. Attualmente preside della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, dove è docente stabile di Teologia pastorale e catechetica. VE' anche visiting professor alla facoltà teologica dell’Italia centrale ed all’Università di Navarra (Pamplona).



Don Pinheiro è un presbitero della Diocesi di Albano, nato in Brasile e naturalizzato italiano, ha ottenuto il baccellierato in Teologia con l'indirizzo Pastorale in Brasile e la licenza in Scienze dell'Educazione, con specializzazione in Catechetica, indirizzo di catechesi degli adulti all'Università Pontificia salesiana di Roma. Ha frequentato corsi di Psicologia dell'età evolutiva, pastorale ed accompagnamento vocazionale, metodologia-didattica e formazione in vista dell'insegnamento e del coordinamento didattico sia per la scuola, sia per la formazione dei seminaristi. Vicario parrocchiale per dieci anni, dal 2005 è direttore dell'Ufficio Catechistico diocesano. Dal 2010, è delegato regionale per la Catechesi-Lazio e membro della Consulta nazionale dell'Ufficio Catechistico nazionale. Dal 2015, è il responsabile del Servizio nazionale per il Catecumenato. Relatore su temi legati all'Annuncio, alla Catechesi ed al Catecumenato degli adulti, è formatore sull'organizzazione metodologica dell'Ufficio Catechistico e dei Settori. È autore di articoli e sussidi legati a queste tematiche.