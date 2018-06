Condividi | M.V. 20:18 Il consigliere regionale algherese punta dritto su Abbanoa e convoca tutti i fedelissimi a presenziare davanti agli uffici di Alghero in via Vittorio Emanuele per protestate contro il gestore unico Tedde, crociata contro Abbanoa



ALGHERO - Dopo la denuncia dell'amministratore di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti [crociata dell'ex sindaco algherese si allarga e coinvolge i "fedelissimi" della coalizione di Centrodestra ad Alghero.



E' una vera e propria chiamata alle armi contro Abbanoa - probabilmente individuata anche come argomento di propaganda in previsione delle elezioni regionali in programma a febbraio 2019 - quella convocata ad Alghero per la giornata di venerdì. All'ordine del giorno dell'incontro promosso davanti alla sede di Via Vittorio Emanuele, la paventata ma non confermata chiusura degli sportelli cittadini.



Si tratterebbe in realtà dell'ultimo atto, in ordine di tempo, della lotta intrapresa dall'onorevole Tedde contro Ramazzotti e Murtas (direttore generale Abbanoa). Nei giorni scorsi, infatti, il consigliere berlusconiano era riuscito a coinvolgere tutti i gruppi consiliari facendo approvare all'unanimità una sorta di "censura" nei confronti dell'ente che in Sardegna gestisce, tra le altre cose, l'erogazione dell'acqua.