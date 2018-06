Condividi | Red 14:39 Arriva la stagione turistica ed il Miramare si prepara ad accogliere al meglio viaggiatori ed algheresi. L’estate 2018 sarà all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con cento live in programmazione, uno al giorno, da domani in poi Ad Alghero, «un live al giorno toglie il medico di torno»



ALGHERO - Arriva la stagione turistica ed il Miramare si prepara ad accogliere al meglio viaggiatori ed algheresi. L’estate 2018 sarà all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con cento live in programmazione, uno al giorno, da domani in poi. I generi musicali e gli stili sonori scelti sono i più vari, dal pop al rock passando per il blues ed il jazz.



Una sorta di viaggio completo dentro la storia della musica interpretato dai più importanti artisti e progetti dal vivo della zona, i Cabbjios (con Gavino Depalmas, Martino Roggio ed Antonello Bazzoni), Claudette (con Claudia Monti e Gabriele Cau), i Puro malto (con Antonello Sussarellu e Giovanni Arru), i Blackout di Fabrizio Sanna e la Hollywood band (in versione duo, con Gian Mario Gori e Gavino Salaris). Ed ancora, Alessandra Delrio e Paolo Corda, Sheila Casu e Bachisio Ulgheri, Fabrizio Zara, Alessio Porcu, Andrea Caria, Valentina Salis, Barbara Sanna e tanto altro. Tutto questo solo nel mese di giugno, mentre la direzione artistica del locale sta lavorando al calendario degli eventi di luglio, agosto e settembre.



Uno dei punti di forza della programmazione è il Monday jazz, rassegna ad appuntamento settimanale dedicata al jazz la cui idea è portare questo genere in un luogo non convenzionale. Nel mentre, la stagione outdoor è già iniziata e negli scorsi week-end sono andati in scena i Mr.Bean, i Floour two (capitanati da Gian Luca Simula) ed i Kung fu banda di Fabrizio Cossu. "Un live al giorno toglie il medico di torno" inizia questo fine settimana, si parte domani venerdì 15 con i Cabbijos per proseguire sabato e domenica con Claudette e Ale & Fab.