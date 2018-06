Condividi | Red 15:46 Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, sono pubblicati il disciplinare con tutte le indicazioni, il modulo di iscrizione e la liberatoria per i minorenni Candelieri medi: domande entro il 15 luglio



SASSARI - C'è tempo fino a domenica 15 luglio per presentare domanda di partecipazione alla Discesa dei Candelieri medi, che anche quest'anno si terrà venerdì 10 agosto. Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, sono pubblicati il disciplinare con tutte le indicazioni, il modulo di iscrizione e la liberatoria per i minorenni.



Le domande devono essere consegnate a mano nell'ufficio di Gianfranco La Robina, al terzo piano di Palazzo Ducale, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/279497 o inviare un'e-mail all'indirizzo web gianfranco.larobina@comune.sassari.it. Commenti SASSARI - C'è tempo fino a domenica 15 luglio per presentare domanda di partecipazione alla Discesa dei Candelieri medi, che anche quest'anno si terrà venerdì 10 agosto. Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, sono pubblicati il disciplinare con tutte le indicazioni, il modulo di iscrizione e la liberatoria per i minorenni.Le domande devono essere consegnate a mano nell'ufficio di Gianfranco La Robina, al terzo piano di Palazzo Ducale, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/279497 o inviare un'e-mail all'indirizzo web gianfranco.larobina@comune.sassari.it.