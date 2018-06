Condividi | Red 18:04 La compagine rugbystica algherese conferma la rosa che bene ha fatto nel 2017/18, ma tiene gli occhi puntati sul mercato. Dopo l’affidamento della parte tecnica a Tino Paoletti e Steve Bortolussi, l´Alghero prosegue nella programmazione L´Amatori Alghero prepara la prossima stagione



ALGHERO - Dopo una caduta, bisogna sempre trovare la forza e le motivazioni per rialzarsi, magari anche più forti di prima. Il team di allenatori è stato scelto. Tino Paoletti e Steve Bortolussi hanno risposto positivamente alla chiamata della società algherese, che adesso si sta concentrando sulla rosa per la prossima stagione.



Non perde tempo la dirigenza della realtà ovale algherese che, tolto Marco Anversa (in partenza alla volta di Noceto, dopo quattro anni intensi con la maglia Amatori), ha già riconfermato ed incassato i “si” di tutto il resto della squadra. Ma nonostante questo importante tassello, che s’incastra con l’affidamento della parte tecnica a Paoletti e Bortolussi, scruta il mercato con particolare interesse in diversi ruoli, come apertura, pilone, seconda linea e trequarti.



Dunque, la società algherese non perde tempo e, nonostante la delusione per la promozione mancata, non demorde e vuole creare tutti i presupposti per fare in modo che la prossima annata, nel campionato nazionale di serie B, sia quella buona. E' questa è la speranza di tutto il movimento sportivo algherese.