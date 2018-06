Condividi | Red 22:19 Domani pomeriggio, la sala consiliare del Comune di Ottana, incontro operativo fra l´Unità per Ottana, ufficialmente costituita dalla Giunta regionale il 5 giugno ed il Gruppo di coordinamento tecnico territoriale Unità per Ottana: incontro con Paci



OTTANA - Domani, venerdì 15 giugno alle 15, nella sala consiliare del Comune di Ottana, è in programma un incontro operativo fra l'Unità per Ottana (ufficialmente costituita dalla Giunta il 5 giugno e guidata dal vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna Raffaele Paci) ed il Gruppo di coordinamento tecnico territoriale. L'Unità per Ottana è stata costituita per dare risposte rapide e concrete al territorio particolarmente colpito dalla crisi economica.



Nella foto: l'assessore regionale Raffaele Paci Commenti OTTANA - Domani, venerdì 15 giugno alle 15, nella sala consiliare del Comune di Ottana, è in programma un incontro operativo fra l'Unità per Ottana (ufficialmente costituita dalla Giunta il 5 giugno e guidata dal vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna Raffaele Paci) ed il Gruppo di coordinamento tecnico territoriale. L'Unità per Ottana è stata costituita per dare risposte rapide e concrete al territorio particolarmente colpito dalla crisi economica.Nella foto: l'assessore regionale Raffaele Paci