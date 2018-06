Condividi | M.P. 20:08 Torna domani, venerdì 15 giugno, in Piazza Umberto I, dalle ore 10, l´iniziativa “Questo non è amore”, a cura della Polizia di Stato. In piazza sarà allestito uno stand informativo PortoTorres: polizia contro la violenza sulle donne



PORTO TORRES - Torna domani, venerdì 15 giugno, in Piazza Umberto I, dalle ore 10, l'iniziativa “Questo non è amore”, a cura della Polizia di Stato. In piazza sarà allestito uno stand informativo: il personale della Polizia svolgerà attività di sensibilizzazione a favore delle donne vittime di violenza, maltrattamenti e atti persecutori, con l'obiettivo di fare prevenzione e spiegare quali azioni vengono messe in campo in questi casi.



