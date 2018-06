Condividi | Red 21:31 «Due delle tre finaliste sono state Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo, nella sezione prosa: Lia Levi, premiata nel 2010, a Teatro Civico di Alghero, e Sandra Petrignani, premiata nel 2011, a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma», sottolinea Neria De Giovanni Il premio Alghero Donna nella cinquina del Premio Strega



ALGHERO - E’ stata resa nota la cinquina dei finalisti al Premio Strega, il cui vincitore verrà proclamato, come di consueto, il primo giovedì di luglio a Valle Giulia, a Roma. “Tutti i cronisti sono d’accordo nel segnalare la nutrita e importante presenza femminile - dichiara Neria De Giovanni - tre su cinque narratori sono donna: Helena Janeczek, “La ragazza con la Leica” (Guanda); Sandra Petrigani, “La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg” (Neri Pozza); Lia Levi, “Questa sera è già domani” (Edizioni E/0); Marco Balzano, “Resto qui” (Einaudi); Carlo D’Amicis, “Il gioco” (Mondadori)”.



«Vorrei segnalare che due delle tre finaliste sono state Premio Alghero Donna di letteratura e giornalismo, nella sezione prosa: Lia Levi, premiata nel 2010, a Teatro Civico di Alghero, e Sandra Petrignani, premiata nel 2011, a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Questa è un’ulteriore dimostrazione - conclude De Giovanni, ideatrice e conduttrice del Premio Alghero donna - dell’indiscusso valore letterario delle scelte della nostra Giuria e della dimensione nazionale assunta negli anni dal nostro Premio»”.



