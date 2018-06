Condividi | M.P. 23:09 È stata firmata oggi, presso la sala riunioni della Capitaneria di porto di Porto Torres, la convenzione tra il Comune di Porto Torres, l’Ente Parco, il Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta (Cisom) e l’Asl per l’apertura del presidio medico sanitario sull’isola dell’Asinara Medico all´Asinara: intesa firmata



PORTO TORRES - È stata firmata oggi, presso la sala riunioni della Capitaneria di porto di Porto Torres, la convenzione tra il Comune di Porto Torres, l’Ente Parco, il Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta (Cisom) e l’Asl per l’apertura del presidio medico sanitario sull’isola dell’Asinara. Il presidio medico, ormai giunto al quinto anno di sperimentazione sull’isola, sarà in funzione dal 30 giugno fino al 31 agosto.



Il servizio garantirà la presenza costante di un medico e di un soccorritore volontari del Cisom, presso l’ambulatorio di Cala d'Oliva dalle ore 8.30 alle 19.30 con reperibilità 24 ore su 24, nonché di un’ambulanza per i trasferimenti d’urgenza. Nello stesso periodo sarà attivo un ambulatorio di guardia medica a cura della Asl di Sassari presso Cala Reale dalle ore 10 alle 17.30.



Le Autorità intervenute si sono dette soddisfatte dell'intesa raggiunta che ha portato alla firma della convenzione e che ha quale fine condiviso quello di assicurare un primo intervento sanitario alla popolazione che, a qualsiasi titolo, transita o si trova sull'isola dell'Asinara nei periodi di maggiore afflusso. Nel caso in cui il servizio 118 dovesse ravvisare la necessità, sarà comunque la Guardia Costiera di Porto Torres, nell'ambito dell'attività istituzionale di soccorso marittimo, a garantire il soccorso in emergenza.