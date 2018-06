Condividi | Red 7:03 Prende il via oggi il festival “Cortoindanza/Logos. Un ponte verso l’Europa”. Spettacoli, residenze artistiche, laboratori, cantieri itineranti in un percorso straordinario tra i luoghi storici e culturali più belli e suggestivi di Cagliari Si alza il sipario su Cortoindanza



CAGLIARI - Logos, il luogo che racconta, sceglie, raccoglie ed unisce, crea una dimensione culturale, artistica ed una dialettica tra l’artista ed il pubblico, tra i luoghi e l’arte performativa. Logos, è il dialogo profondo ed interattivo fra danza, arte circense, musica, teatro ed arte visiva, che si apre nella rassegna internazionale di danza contemporanea “Cortoindanza/Logos. Un ponte verso l’Europa”, promossa ed organizzata da Tersicorea, che prende il via oggi (venerdì), alle 21, al Lazzaretto di Cagliari. Un ampio programma che si articolerà in questa prima fase estiva tra diversi spazi urbani e culturali della città ed un ampio cartellone di dieci spettacoli e diciotto titoli, fino a mercoledì 8 agosto. In arrivo oltre cinquanta artisti in mobilità per l’Europa provenienti Francia, Spagna, Italia, Armenia, Germania, Colombia e Messico. L’arte unita alla dimensione storica dei luoghi servirà come cassa di risonanza per le azioni artistiche intraprese nei siti individuati per la realizzazione del progetto, in occasione dell’anno del Patrimonio culturale europeo 2018.



Al centro, le culture in movimento, i processi creativi, la contaminazione tra i linguaggi artistici e culturali, i cantieri permanenti e le residenze artistiche, le esperienze di scambio individuali, collettive e di relazioni fra i giovani artisti d’Europa e del mondo ed il pubblico locale, i luoghi storici legati all’arte ed alla tradizione culturale. Strumenti trasversali d’intervento per il sostegno del sistema culturale locale, attraverso la formazione degli artisti emergenti, la promozione delle produzioni e la valorizzazione del patrimonio comune europeo (monumenti storici, religiosi, industriali e tradizioni) quale importante valore condiviso, che l’associazione Tersicorea, centro di formazione, diffusione e produzione della danza contemporanea e del teatro diretta da Simonetta Pusceddu, sostiene da oltre vent’anni. Dal 2008, il lavoro di valorizzazione e circolazione delle produzioni d’avanguardia nel settore della danza ha preso il via anche grazie a Med’Arte, il network internazionale che attraverso un protocollo d’intesa ha la finalità di favorire la formazione, la creazione e la ricerca artistica, la multidisciplinarietà ed il dialogo interegenerazionale.



"Logos. Un ponte verso l'Europa", come un grande palcoscenico europeo, a Cagliari, che si estende simbolicamente su sette significativi luoghi della città, come quelli di culto e di storia quali la Cava arte contemporanea, il Lazzaretto Sant'Elia e la Galleria rifugio di Don Bosco, o di archeologia industriale come il Teatro delle Saline e la Manifattura tabacchi, i siti naturali e paesaggistici come l'Orto botanico, con la cava punico-romana e la cisterna romana, ed i consueti spazi non convenzionali quali il T.Off, officina delle arti sceniche e performative. Luoghi d'eccezione di grande fascino ed una vetrina coreutica internazionale negli spazi storici riconfigurati per l'arte. Per tutti i siti di memoria, ci sarà un percorso nella storia dei luoghi narrato dall'attore Giuseppe Boy. Un programma intenso, che si propone di creare un dialogo tra generazioni diverse di artisti indipendenti, che condividono l'uso dei codici comunicativi dell'arte contemporanea e l'idea della danza quale linguaggio puro, libero ed autentico ed il confronto con le compagnie di grande maturità artistica del panorama regionale/nazionale/internazionale, le cui esperienze si spingono oltre confine.