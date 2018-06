Condividi | Red 10:06 Ieri pomeriggio, si è svolto l´incontro convocato dall´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Donatella Spano riguardante le potenzialità impiantistiche per il trattamento di Forsu nell´ambito della zona omogenea di Olbia Tempio Rifiuti Gallura, potenziato l'impianto



OLBIA – Ieri pomeriggio (giovedì), nella sala consiliare del palazzo della Provincia di Olbia, alla presenza dei sindaci dei Comuni costieri della Bassa Gallura e del commissario straordinario Guido Sechi, si è svolto l'incontro convocato dall'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano riguardante le potenzialità impiantistiche per il trattamento di Forsu nell'ambito della zona omogenea di Olbia Tempio. «Il piano dei rifiuti regionale, che tiene conto anche dei picchi turistici, è del tutto coerente con le esigenze del territorio in particolare della Gallura», dichiara Spano.



«Anche in questo frangente, la Regione è stata sempre presente e molto attenta al dialogo con i sindaci. Per rispondere alle istanze rappresentate dai sindaci - prosegue l'assessore regionale - è stato già tracciato un percorso tecnico-amministrativo, che è stato condiviso nel corso di un tavolo tecnico con Regione, Provincia e Consorzio che ha avuto inizio immediatamente».



«Intanto, il Cipnes ha presentato un progetto, attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale, per l'ampliamento dell'impianto che consentirà di trattare quantitativi di rifiuti organici, ben superiori alle 417 t/sett, coerenti col piano dei rifiuti regionale», conclude l'esponente dell'Esecutivo Pigliaru.



