Giovedì 21 giugno, l´ex direttore del Corriere della sera e del Sole 24 ore sarà a Cagliari per partecipare ad un incontro formativo dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna dal titolo "Informazione e potere" Odg: Ferruccio De Bortoli a Cagliari



CAGLIARI – Giovedì 21 giugno, il giornalista Ferruccio de Bortoli, ex direttore del Corriere della sera e del Sole 24 ore, sarà a Cagliari per partecipare ad un incontro formativo dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna dal titolo “Informazione e potere”, organizzato con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cagliari e dall’Associazione della Stampa sarda. L’incontro si terrà dalle 14 alle 17, nell’aula Maria Lai, in Via Nicolodi 104.



Interverranno anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna Francesco Birocchi ed il presidente dell’Associazione della Stampa sarda Celestino Tabasso. Ai giornalisti partecipanti verranno assegnati 5crediti formativi. L’ultimo libro di De Bortoli, “Poteri forti (o quasi). Memorie di oltre quarant’anni di giornalismo”, è stato pubblicato un anno fa. Sotto forma di diario, il giornalista racconta in realtà quarant’anni di storia e di storie italiane, di scelte politiche (giuste o sbagliate), di esercizio del potere da parte della classe dirigente e del ruolo dell’informazione.



E’ una storia di straordinario interesse, anche perché a raccontarla è un testimone che ha potuto osservare gli eventi da un osservatorio privilegiato e che ha conosciuto personalmente molti dei protagonisti. Ed è anche un libro sul giornalismo italiano con i suoi pregi ed i suoi difetti. Ma in un anno sono accadute molte cose in Italia Paese, nella politica, nell’economia ed anche nell’informazione. Sarà molto interessante conoscere la lettura di questi eventi da parte di uno dei giornalisti più letti ed apprezzati in Italia.



