Raccolta rifiuti: incontro a Maristella



ALGHERO - Ieri (giovedì), Maristella ha ospitato un incontro organizzato dal Comitato di borgata sul servizio raccolta rifiuti. Presenti gli assessori comunali all'Ambiente ed all'Edilizia Raniero Selva ed Alessandro Balzani, il dirigente della Ciclat Antonello Serra ed il consigliere comunale Mimmo Pirisi.



Serra, a nome dell'azienda, ha chiesto scusa agli abitanti di Maristella per i disguidi derivanti dallo spostamento, avvenuto senza nessuna informazione all’utenza, dei cassonetti stradali che da domani, sabato 16 giugno, verranno riposizionati lungo le vie della borgata, integrati con i contenitori per carta e plastica, che non verrà più prelevata porta a porta, ma dai cassonetti stradali specifici, dotati di pedale, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dell’umido. Sempre per l’umido, per evitare il ribaltamento dei contenitori da parte dei cinghiali, si è chiesto la sostituzione dei contenitori piccoli con altri più grandi.



E' stato annunciato che le autorizzazioni per l’isola ecologica sono a buon punto ed a fine mese si inizia la preparazione. Una volta istituita l’isola ecologica, sarà chiesta la riduzione tariffaria prevista dalla mancanza del servizio porta a porta. Nei casi, adeguatamente documentati, di persone anziane sole e con disabilità, si potrà richiedere il ritiro dei rifiuti a domicilio, come avviene già ad Alghero città. Una volta che l’isola andrà a regime, sarà possibile misurare la percentuale di differenziata raggiunta dagli abitanti di Maristella e chiedere così gli sgravi tariffari previsti per legge.



In conclusione, gli abitanti della borgata, con grande senso di responsabilità, collaborano a fianco dell’Amministrazione comunale per raggiungere tutti gli obiettivi per migliorare la qualità della vita ed il decoro della borgata stessa. «Nessuno più degli noi abitanti ha a cuore decoro e immagine della borgata e per questo siamo disposti, come sempre, ad impegnarci in prima persona, ma l’obiettivo è raggiungibile solo se Amministrazione e Ciclat mantengono gli impegni presi ieri di fronte agli abitanti di Maristella», conclude il presidente del Comitato di borgata Tonina Desogos.



