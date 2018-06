Condividi | Red 14:44 Questa sera, all´archivio storico comunale di Via dell´Insinuazione, si terrà l´inaugurazione della mostra di Igino Panzino. E´ il terzo appuntamento del progetto di Arte contemporanea “Libere carte”, a cura di Mariolina Cosseddu e Paolo Cau Arte: Carta canta a Sassari



SASSARI – Oggi (venerdì), alla 18, all'archivio storico comunale di Via dell'Insinuazione, a Sassari, si terrà l'inaugurazione della mostra “Carta Canta”, di Igino Panzino. Si tratta del terzo appuntamento del progetto di Arte contemporanea “Libere carte”, a cura di Mariolina Cosseddu e Paolo Cau.



I lavori in carta dell'artista rappresentano la raffinata ricerca di una sintesi tra le arti. Pittura, scultura ed architettura si intersecano e si completano in una pluralità di linguaggi uniti da intenti comuni. Il sogno di un’arte, che include le altre e le fonde in una visione unica, è condizione facilmente rintracciabile nella storia dell’arte, contemporanea inclusa.



Il denominatore comune di questi lavori, che attraversano circa venti anni della sua attività artistica, va ricercata non solo nell'uso dei materiali che ritornano insistentemente nella sua sperimentazione materica e compositiva (in questo caso, la carta da acquerello, morbida e porosa), ma anche nella modalità strutturale che controlla, con consumata sapienza manuale, strumenti essenziali di un linguaggio ridondante di senso. La mostra sarà visitabile fino a lunedì 16 luglio.