Pizzicato ad Alghero un cittadino intento a liberarsi di vecchie porte nei cassonetti stradali: per lui pesanti sanzioni. Telecamere e controlli estesi su tutto il territorio comunale. Ottimi report sulla raccolta differenziata, che raggiunge livelli record in Riviera del corallo Incivili all´Arenosu: foto e sanzioni



ALGHERO - Ecco l'immagine scattata nella giornata di giovedì in zona Arenosu: un cittadino, poco avvezzo al rispetto delle regole, intento a liberarsi di vecchie porte in legno e scatoloni imbottiti di rifiuti al lato dei cassonetti stradali, anziché utilizzare il servizio di conferimento negli ecocentri, attivo su tutto il territorio comunale. Per lui, pesanti sanzioni amministrative ed il rischio di una denuncia per inquinamento ambientale.



«Si lavora per migliorare l'organizzazione della ditta che gestisce l'appalto della nettezza urbana – spiega l'assessore comunale all'Ambiente Raniero Selva - e diminuiscono i fisiologici inconvenienti legati all'avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata. Però, per vincere la sfida del rispetto e regalare un ambiente più sano alle nuove generazioni ed accogliere nel migliore dei modi i numerosi turisti che scelgono Alghero per le bellezze ambientali e le fantastiche coste, serve l'aiuto di tutti. La puntualità degli operatori, l'instancabile lavoro degli uffici comunali e il rispetto di cittadini e titolari di utenze commerciali. Solo così potrà crescere ancora il decoro anche al di fuori del centro storico e si potranno limitare al massimo inconvenienti e disservizi».



Lo ripete Selva, che ringrazia pubblicamente il senso di responsabilità civico che quotidianamente dimostrano i sempre più numerosi cittadini attivi e responsabili. Anche grazie alle loro segnalazioni, si contribuisce a rendere più decorose le strade e le piazze. Per verificare il rispetto delle prescrizioni su modalità e orari di deposito dei rifiuti, sono impegnati in servizi di controllo e monitoraggio gli agenti della Polizia locale e la Compagnia Barracellare. Installate anche numerose telecamere nei punti critici della città, nell'agro e nelle periferie. Interventi che stanno sortendo effetti importanti a garanzia del decoro e del rispetto dell'ambiente.



Ricordiamo il calendario unico di ritiro dei rifiuti con il sistema porta a porta.

Organico: martedì, giovedì, sabato;

Plastica e metalli: venerdì;

Carta e cartone: mercoledì;

Secco residuo: giovedì;

Vetro: lunedì;

Pannolini: lunedì, mercoledì, sabato (previa prenotazione al Numero Verde 800/543999).



