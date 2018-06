Condividi | Red 19:14 A causa del maltempo, le verifiche che dovevano essere compiute sulla struttura mercoledì, sono state rinviate a lunedì. Pertanto, il 18 giugno, il ponte Rosello sarà chiuso al traffico una corsia alla volta, garantendo entrambe le direzioni di marcia Modifiche alla viabilità sul Ponte Rosello



SASSARI - A causa del maltempo, le verifiche che dovevano essere compiute sul Ponte Rosello mercoledì, sono state rinviate a lunedì 18 giugno. Pertanto, per le attività di controllo preliminare sulle condizioni di accessibilità all’interno dei cassoni lunedì il ponte Rosello sarà chiuso al traffico una corsia alla volta, garantendo entrambe le direzioni di marcia.



Mercoledì 20, salvo imprevisti, per lo svolgimento delle attività di misurazione del tiro su cavi da post-compressione, prove ed ispezione visive all'interno dei cassoni, il ponte sarà chiuso al traffico per tutto il giorno ed i pedoni potranno passare su un solo lato. Mercoledì 11 luglio, per le prove di carico statiche sulla struttura, il Ponte Rosello sarà di nuovo chiuso al traffico ed i pedoni potranno transitare su un solo lato.