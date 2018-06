Condividi | Red 17:37 I portavoce del Movimento 5 stelle nel Consiglio comunale di Alghero Graziano Porcu e Roberto Ferrara intervendono sull´aggiornamento del Piano, in relazione a tutte le proteste ed osservazioni che sta generando «Pai, amministrazione cieca e sorda»



ALGHERO - Rimane sempre alta l’attenzione e la preoccupazione per l’aggiornamento a scala comunale del Piano di assetto idrogeologico da parte del Movimento 5 stelle che, rappresentato dai portavoce i Consiglio comunale Graziano Porcu e Roberto Ferrara, mercoledì ha partecipato ad un incontro organizzato dal Comitato zonale Nurra, in cui erano invitati cittadini e forze politiche. «Purtroppo – sottolineano i due pentastellati - tutto il panorama istituzionale di Maggioranza che sostiene il sindaco era, colpevolmente, assente ad ascoltare i rappresentanti del Comitato, che hanno illustrato dettagliatamente le criticità del lungo iter tecnico e burocratico del Piano. Da quanto evidenziato, lo studio approvato, provocherebbe conseguenze nefaste all’intero comparto produttivo d’eccellenza, linfa vitale di un vasto territorio, andando a danneggiare direttamente molte aziende, più di 150 nuclei familiari e, indirettamente, tutto l'indotto».



Dalle carte presentate e dai primi studi commissionati dal Comitato, emergerebbe «una consistente e sovrastimata valutazione del rischio di dissesto idrogeologico nello studio effettuato dal Comune. Sopravvalutazione che determina e si traduce in un eccesso di aree vincolate, queste, conseguentemente, andrebbero a danneggiare gravemente importanti attività produttive, specie vitivinicole, che ad oggi, rappresentano il motore economico dell’intera area. Per inciso – spiegano Porcu e Ferrara - il Piano in discussione riguarda l’intero territorio comunale algherese, non solo la zona della Bonifica, andando a incidere in maniera significativa, anche alla luce delle ultime regole regionali, su tutte le aree classificate ad alto rischio. L'Amministrazione comunale dimostra, ancora una volta, di essere sorda, oltre che cieca, in risposta a proteste documentate e ben argomentate. Sembra evidente, purtroppo, che non voglia metter in discussione uno studio che sembrerebbe fare acqua da tutte le parti, incaponendosi nelle sue posizioni, non rendendosi conto, o rimanendo consapevolmente sorda, evidentemente, del danno che arrecherà, nonostante le chiare, indiscutibili, emblematiche osservazioni arrivate, anche, dalla Autorità regionale competente».



Il Comitato, non scoraggiato dall'atteggiamento dell'Amministrazione, è intenzionato ad andare avanti, ma dovrà sostenere ingenti spese per far realizzare uno studio di dettaglio in un’area pilota e per sostenere le spese legali. Per raggiungere questo scopo, ha deciso di autoquotarsi e di chiedere un libero contributo a chi voglia aiutarli, così da raggiungere la cifra di 30mila euro. Tutto questo, «perché qualcuno vuol approvare pur di approvare, senza fermarsi un attimo a ragionare, assolutamente refrattario alle conseguenze. Come consiglieri comunali, portavoce e attivisti del Movimento 5 stelle, sosteniamo i cittadini che, con impegno e dedizione, lavorano per tutelare gli interessi di tutti. Il Piano di assetto idrogeologico è uno strumento necessario e fondamentale per la sicurezza di tutti, ma deve essere realmente ed attentamente ben calibrato. Infatti, come spesso avviene, oltre agli "effetti collaterali" di depauperamento delle potenzialità produttive, quando per “sicurezza” si elevano gli indici di rischio, anziché aumentare la percezione della pericolosità, si ottiene l’effetto contrario di minimizzarla», concludono i due portavoce del M5s. Commenti ALGHERO - Rimane sempre alta l’attenzione e la preoccupazione per l’aggiornamento a scala comunale del Piano di assetto idrogeologico da parte del Movimento 5 stelle che, rappresentato dai portavoce i Consiglio comunale Graziano Porcu e Roberto Ferrara, mercoledì ha partecipato ad un incontro organizzato dal Comitato zonale Nurra, in cui erano invitati cittadini e forze politiche. «Purtroppo – sottolineano i due pentastellati - tutto il panorama istituzionale di Maggioranza che sostiene il sindaco era, colpevolmente, assente ad ascoltare i rappresentanti del Comitato, che hanno illustrato dettagliatamente le criticità del lungo iter tecnico e burocratico del Piano. Da quanto evidenziato, lo studio approvato, provocherebbe conseguenze nefaste all’intero comparto produttivo d’eccellenza, linfa vitale di un vasto territorio, andando a danneggiare direttamente molte aziende, più di 150 nuclei familiari e, indirettamente, tutto l'indotto».Dalle carte presentate e dai primi studi commissionati dal Comitato, emergerebbe «una consistente e sovrastimata valutazione del rischio di dissesto idrogeologico nello studio effettuato dal Comune. Sopravvalutazione che determina e si traduce in un eccesso di aree vincolate, queste, conseguentemente, andrebbero a danneggiare gravemente importanti attività produttive, specie vitivinicole, che ad oggi, rappresentano il motore economico dell’intera area. Per inciso – spiegano Porcu e Ferrara - il Piano in discussione riguarda l’intero territorio comunale algherese, non solo la zona della Bonifica, andando a incidere in maniera significativa, anche alla luce delle ultime regole regionali, su tutte le aree classificate ad alto rischio. L'Amministrazione comunale dimostra, ancora una volta, di essere sorda, oltre che cieca, in risposta a proteste documentate e ben argomentate. Sembra evidente, purtroppo, che non voglia metter in discussione uno studio che sembrerebbe fare acqua da tutte le parti, incaponendosi nelle sue posizioni, non rendendosi conto, o rimanendo consapevolmente sorda, evidentemente, del danno che arrecherà, nonostante le chiare, indiscutibili, emblematiche osservazioni arrivate, anche, dalla Autorità regionale competente».Il Comitato, non scoraggiato dall'atteggiamento dell'Amministrazione, è intenzionato ad andare avanti, ma dovrà sostenere ingenti spese per far realizzare uno studio di dettaglio in un’area pilota e per sostenere le spese legali. Per raggiungere questo scopo, ha deciso di autoquotarsi e di chiedere un libero contributo a chi voglia aiutarli, così da raggiungere la cifra di 30mila euro. Tutto questo, «perché qualcuno vuol approvare pur di approvare, senza fermarsi un attimo a ragionare, assolutamente refrattario alle conseguenze. Come consiglieri comunali, portavoce e attivisti del Movimento 5 stelle, sosteniamo i cittadini che, con impegno e dedizione, lavorano per tutelare gli interessi di tutti. Il Piano di assetto idrogeologico è uno strumento necessario e fondamentale per la sicurezza di tutti, ma deve essere realmente ed attentamente ben calibrato. Infatti, come spesso avviene, oltre agli "effetti collaterali" di depauperamento delle potenzialità produttive, quando per “sicurezza” si elevano gli indici di rischio, anziché aumentare la percezione della pericolosità, si ottiene l’effetto contrario di minimizzarla», concludono i due portavoce del M5s.