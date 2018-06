Condividi | A.S. 18:04 Brutta avventura: l´uomo è stato soccorso e poi trasportato dall´elicottero decollato dalla base di Alghero presso l´ospedale Marino di Cagliari. Provvidenziale l´intervento di "Drago 61" del Reparto Volo Vigili del Fuoco Sardegna Cade sulle rocce a Portoscuso: elicottero da Alghero



ALGHERO - Intervento dei Vigili del Fuoco in una località del comune di Portoscuso, per soccorrere una persona ferita in zona impervia, caduta in una parte rocciosa nei pressi della Sp108 che costeggia la località marina di Portoscuso. Gli operatori, coordinati dalla Sala Operativa della Direzione Regionale vigili del fuoco Sardegna e dalla Sala Operativa del 115, sono tempestivamente intervenuti inviando l’elicottero Drago 61 del Reparto Volo Vigili del Fuoco Sardegna proveniente dalla base di Alghero-Fertilia supportato da una squadra a terra del distaccamento di Carbonia e gli Operatori Sanitari del 118. Gli Elisoccoritori, dopo averlo stabilizzato e recuperato con tecniche Speleo Alpino Fluviali, lo hanno trasportato nella struttura Ospedaliera “Ospedale Marino di Cagliari” per le cure del caso. In via precauzionale è stata invitata anche la squadra SAF dalla sede centrale del Comando. Commenti ALGHERO - Intervento dei Vigili del Fuoco in una località del comune di Portoscuso, per soccorrere una persona ferita in zona impervia, caduta in una parte rocciosa nei pressi della Sp108 che costeggia la località marina di Portoscuso. Gli operatori, coordinati dalla Sala Operativa della Direzione Regionale vigili del fuoco Sardegna e dalla Sala Operativa del 115, sono tempestivamente intervenuti inviando l’elicottero Drago 61 del Reparto Volo Vigili del Fuoco Sardegna proveniente dalla base di Alghero-Fertilia supportato da una squadra a terra del distaccamento di Carbonia e gli Operatori Sanitari del 118. Gli Elisoccoritori, dopo averlo stabilizzato e recuperato con tecniche Speleo Alpino Fluviali, lo hanno trasportato nella struttura Ospedaliera “Ospedale Marino di Cagliari” per le cure del caso. In via precauzionale è stata invitata anche la squadra SAF dalla sede centrale del Comando.