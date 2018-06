Condividi | A.S. 19:00 Le sollecitazioni del consigliere comunale hanno immediatamente spinto il sindaco Mario Bruno a richiedere ad Abbanoa il posizionamento di una autobotte a Santa Maria la Palma per l´erogazione di acqua potabile Mario Nonne: autobotte in borgata



ALGHERO - L'Amministrazione algherese si è immediatamente attivata col gestore idrico al fine di intervenire con urgenza ed effettuare tutte le procedure più idonee per rilevare le cause della non conformità, adottando immediatamente ogni possibile misura per garantire nel più breve tempo possibile l'erogazione dell'acqua secondo i requisiti di potabilità.



Inevitabili però lievi disagi nelle borgate di Alghero. All'indomani del divieto all'uso alimentare dell’acqua erogata quale bevanda e per la preparazione degli alimenti a Santa Maria la Palma (non ci sono controindicazioni per l’uso dell’acqua per il lavaggio della frutta e verdura e per gli usi igienici, compresa l'igiene personale). I controlli del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Assl di Sassari, infatti, hanno rilevato presenze non conformi di cloruri ed elevata torbidità.



Per limitare al massimo i disservizi per i numerosi utenti serviti dalla condotta dell'agro, il consigliere comunale Mario Nonne (nella foto) ha sollecitato il sindaco Mario Bruno a richiedere il posizionamento urgente di una autobotte nel piazzale centrale della borgata. Dalle ore 19,30 odierne così, Abbanoa stazionerà un mezzo carico di acqua potabile davanti alla chiesa. Sabato mattina invece, dalle ore 8.30 verranno effettuate, sempre dagli operatori Abbanoa, le propedeutiche manovre di spurgo e lavaggio della rete, a cui seguirà il nuovo campionamento. ALGHERO - L'Amministrazione algherese si è immediatamente attivata col gestore idrico al fine di intervenire con urgenza ed effettuare tutte le procedure più idonee per rilevare le cause della non conformità, adottando immediatamente ogni possibile misura per garantire nel più breve tempo possibile l'erogazione dell'acqua secondo i requisiti di potabilità.Inevitabili però lievi disagi nelle borgate di Alghero. All'indomani del divieto all'uso alimentare dell’acqua erogata quale bevanda e per la preparazione degli alimenti a Santa Maria la Palma (non ci sono controindicazioni per l’uso dell’acqua per il lavaggio della frutta e verdura e per gli usi igienici, compresa l'igiene personale). I controlli del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'di Sassari, infatti, hanno rilevato presenze non conformi di cloruri ed elevata torbidità.Per limitare al massimo i disservizi per i numerosi utenti serviti dalla condotta dell'agro, il consigliere comunale Mario Nonne () ha sollecitato il sindaco Mario Bruno a richiedere il posizionamento urgente di una autobotte nel piazzale centrale della borgata. Dalle ore 19,30 odierne così, Abbanoa stazionerà un mezzo carico di acqua potabile davanti alla chiesa. Sabato mattina invece, dalle ore 8.30 verranno effettuate, sempre dagli operatori Abbanoa, le propedeutiche manovre di spurgo e lavaggio della rete, a cui seguirà il nuovo campionamento.