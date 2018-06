Condividi | M.V. 21:17 Atterrerà nell´aeroporto sardo alle 00.40 (decollo alle 23.35) e ripartirà verso il Piemonte addirittura alle ore 01.20 per arrivare a Caselle alle 02.25. All´origine di tutto ci sarebbero problemi negli operativi Blue Air, Alghero-Torino in notturna: disagi



ALGHERO - Saranno inevitabilmente disagi quelli a cui andranno incontro nella giornata di domani (sabato) i passeggeri prenotati sulla Torino-Alghero e viceversa. All'origine di tutto ci sarebbero i problemi negli operativi che Blue Air sta accusando da qualche settimana da e per l'aeroporto di Torino.



Il volo da Caselle ad Alghero infatti, è stato posticipato in notturna. Atterrerà nell'aeroporto sardo alle 00.40 (decollo alle 23.35) e ripartirà verso il Piemonte addirittura alle ore 01.20 per arrivare a Caselle alle 02.25 (lo rende noto Sardegna in Volo).



Quelli all'orizzonte non sarebbero comunque gli unici disagi. Martedì scorso, infatti, la stessa tratta operata su ATR 72 della FlyValan (capacità 67 posti) ha subito un ritardo record di cinque ore: partenza schedulata alle 15, avviso di rinvio per le ore 17 e decollo effettivo alle 20.20 circa.



