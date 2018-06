Condividi | Red 20:39 Il festival si ferma alla decima edizione. Domani mattina, si terrà una conferenza stampa per spiegare le ragioni della scelta. Appuntamento all’Exma di Via San Lucifero, a Cagliari, dove parlerà il direttore artistico della manifestazione Saverio Gaeta Leggendo metropolitano dice basta



CAGLIARI - Quella appena conclusasi è stata l’ultima edizione del festival Leggendo metropolitano. La scelta di non proseguire nell’organizzazione della manifestazione, giunta a Cagliari alla decima edizione, è stata assunta dal direttore artistico Saverio Gaeta, che spiegherà le sue ragioni nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, sabato 16 giugno, a partire dalle 11, l’Exma di Via San Lucifero, a Cagliari. Commenti CAGLIARI - Quella appena conclusasi è stata l’ultima edizione del festival Leggendo metropolitano. La scelta di non proseguire nell’organizzazione della manifestazione, giunta a Cagliari alla decima edizione, è stata assunta dal direttore artistico Saverio Gaeta, che spiegherà le sue ragioni nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, sabato 16 giugno, a partire dalle 11, l’Exma di Via San Lucifero, a Cagliari.